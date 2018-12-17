وزير الداخلية التركي يدعو لمنح الجنسية لأطفال اللاجئين السوريين

دعا وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إلى منح الجنسية التركية لأطفال اللاجئين السوريين المولودين على الأراضي التركية.

وقال الوزير أمام البرلمان، اليوم الاثنين إن "نحو 380 ألف طفل سوري ولدوا في تركيا. وأود أن يساعد البرلمان أولئك الأطفال في الحصول على الجنسية التركية".

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واعتبر صويلو منح الجنسية للأطفال السوريين "أكبر استثمار في الأخوة"، بوسع البلاد القيام به، مضيفا أن تركيا قد منحت الجنسية لنحو 36 ألف سوري، أصبح بإمكانهم التصويت في الانتخابات بتركيا.

يذكر أن تركيا استقبلت أكبر عدد من اللاجئين السوريين على أراضيها، والذي بلغ نحو 3.6 مليون لاجئ. وحسب معطيات الداخلية التركية، فإن 144 ألف سوري موجودون حاليا في مخيمات اللاجئين على أراضي البلاد.

المصدر: نوفوستي