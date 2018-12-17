الأردن يستجيب لمطالب وزير النقل السوري (وثيقة)

استجابت وزارة النقل الأردنية لطلب دمشق بدخول نحو 500 شاحنة سورية موجودة في مصر والسودان عبر الأراضي الأردنية.

وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن وزير النقل الأردني وليد المصري لنظيره السوري علي حمود، أن الأردن سمح للشاحنات السورية الفارغة العبور (ترانزيت) عبر الأراضي الأردنية.

واشترطت الوزارة الأردنية في الوثيقة التي حصلت RT على نسخة منها، بعدم تحميل الشاحنات من داخل الأردن.

واستند الوزير الأردني لشرط عدم تحميل البضائع إلى المادة العاشرة من اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع الموقعة بين البلدين.

وجاءت الاستجابة الأردنية إثر طرح تم خلال لقاء الوفد البرلماني الأردني الذي زار دمشق الشهر الماضي، حيث تم الكشف عن موضوع الشاحنات الـ500 العالقة منذ سنوات في مصر والسودان.

RT

المصدر: RT