اليمن.. القتال في الحديدة مستمر ومقتل جنرال في قوات الحكومة شرقي صنعاء

مع اقتراب موعد بدء سريان الهدنة المتفق عليها بين طرفي النزاع، لا يزال القتال مستمرا بين التحالف العربي الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثيين في محيط ميناء الحديدة غرب اليمن.

وأكد سكان محليون لوكالة "فرانس برس" اليوم أن مدينة الحديدة تشهد بشكل متواصل اشتباكات متقطعة، على الرغم من توجه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارثن غريفيث، أمس إلى طرفي النزاع بالدعوة للالتزام بالاتفاقات المبرمة الأسبوع الماضي في السويد.

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وذكر اثنان من السكان أن دوي اشتباكات متقطعة وقصف مدفعي متبادل يسمع عند الأطراف الشرقية والجنوبية للمدينة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد شريانا حيويا لإيصال المساعات الإنسانية إلى البلاد.

كما أكد مسؤول في القوات الموالية للحكومة، في حديث إلى الوكالة، اشتعال النيران داخل أحد المصانع شرق المدينة نتيجة للقصف.

ومن المقرر أن تدخل الهدنة المتفق عليها في السويد حيز التنفيذ اعتبارا من غد الثلاثاء.

في غضون ذلك، أعلن رئيس شعبة التوجيه المعنوي في قيادة محور تعز العسكري (أعلى سلطة عسكرية في المحافظة تابعة لقوات الحكومة الشرعية)، العقيد عبد الباسط البحر، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، أن رئيس شعبة الهندسة العسكرية في قيادة المحور، العميد الركن طاهر حميد الشرعبي قُتل بقذيفة أطلقها الحوثيون، أثناء إشرافه على عملية نزع الألغام في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

المصدر: أ ف ب + الأناضول