بدء سريان الهدنة في الحديدة اعتبارا من الثلاثاء

أكدت مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين والأمم المتحدة أن نظام وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة غرب البلاد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وأعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، للصحفيين في صنعاء اليوم الأحد، عن بدء سريان الهدنة المتفق عليها خلال أول جولة من الحوار منذ 2.5 عاما بين جماعته والحكومة اختتمت في السويد الأسبوع الجاري، اعتبارا من 18 ديسمبر، معربا عن أمل الجماعة في أن تفي الحكومة المدعومة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية بوعودها "وإلا فإننا مستعدون للرد".

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من جانب آخر، ذكر مصدر في الحكومة المعترف بها دوليا لوكالة "رويترز" أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارثن غريفيث، بعث إلى طرفي النزاع برسالة حدد فيها الثلاثاء المقبل موعدا لبدء سريان الهدنة.

كما أوضح مصدر في الأمم المتحدة للوكالة أنه على الرغم من أن الاتفاق المبرم في السويد ينص على وقف إطلاق النار فورا في الحديدة، إلا أنه من الطبيعي أن تستغرق الاتصالات على المستوى العملياتي 48-72 ساعة، قبل بدء تطبيق الاتفاق.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تبدأ اللجنة الخاصة بالمراقبة بسحب قوات الطرفين المتحاربين من الحديدة الأسبوع الجاري، وتضم ممثلين عن الأمم المتحدة وطرفي النزاع.

ويقضي الاتفاق المبرم في السويد بانسحاب جميع الأطراف من الحديدة ومينائها في غضون 21 يوما اعتبارا من بدء سريان الهدنة وبنشر مراقبين دوليين في الميناء الذي يعد شريانا حيويا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد التي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب تصنيف الأمم المتحدة.

المصدر: رويترز