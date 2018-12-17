الكشف عن تفاصيل حرق سيارة امرأة سعودية

كشفت السعودية، نورهان بسام، تفاصيل عن احتراق سيارتها في مدينة جدة بالقرب من مواقع حيوية، من بينها مرور الصحافة، ونادي الاتحاد العريق، في حي مشرفة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الاثنين، صرخت نورهان "احترقت سيارتي"، صبيحة يوم الخميس الماضي، بعدما طرق أحد الجيران باب منزلها بشكل هستيري، يدعوها وأسرتها للنجاة لأن الحريق الذي اندلع في السيارة مجاور للبناية وغرف الكهرباء.

وقالت نورهان إنها اشترت سيارتها منذ أقل من نحو شهرين، إلا أن النار حولت داخلها إلى رماد، وغالبية أجزائها الخارجية إلى ركام، حيث أتت على الجزء الأمامي أولا، وامتدت إلى السقف، وانتهت بخلفية السيارة، ليسبق ذلك دوي انفجار ضخم، هز الموقع.

وأضافت أن الجيران سارعوا لإبلاغ الدفاع المدني الذي باشر الموقع، ورافقه الإسعاف، لينقل نورهان إلى مستشفى الملك فهد، لعلاجها مما أصابها من رضوض جراء سقوط أرضا وفقدانها الوعي بسبب استنشاقها غاز ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الحريق.

فيما أكدت مصادر في شرطة جدة أن الجهات المختصة باشرت موقع حريق سيارة الفتاة نورهان بسام، وأنها بدأت التحقيق في الواقعة.

ولفتت المصادر إلى أنها لا تستبعد أي فرضيات في أسباب الحريق، ومن بينها فعل فاعل، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة لكشف غموض الحادث.

المصدر: صحيفة عكاظ