قطر تحيي عيدها الوطني بشعار "ستبقى حرة"

تحتفل دولة قطر بيومها الوطني تحت شعار "قطر ستبقى حرة" في ظل أزمة خليجية مستمرة منذ عام ونصف العام.

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ومن المنتظر أن يقام، غدا الثلاثاء، عرض عسكري ضخم تشارك فيه صنوف الجيش والشرطة والأمن المختلفة. وسيجري الحفل بحضور كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ووالده الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

ومن المقرر أيضا أن تشارك في العرض العسكري هذ العام القوات الجوية القطرية لتنفيذ عروض بالطائرات. ويجتمع المواطنون والمقيمون في هذا اليوم على كورنيش الدوحة، للمشاركة في الاحتفالات ومتابعة العرض العسكري.

وتقام احتفالات هذا العام تحت شعار "قطر ستبقى حرة"، وهو أحد الأبيات الشعرية لمؤسس قطر، والنشيد الوطني للدولة.

ولهذا الشعار خصوصية في ظل الأزمة الخليجية الراهنة، فمنذ 5 يونيو 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر، ثم فرضت عليها "إجراءات مقاطعة".

واليوم الوطني القطري هو الذكرى السنوية لتولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر، الحكم عام 1878.

المصدر: الأناضول