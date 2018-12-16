أمير قطر يصدر مجموعة أوامر وقرارات متعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، مجموعة من الأوامر والمراسم، المتعلقة بالسياسات الداخلية والخارجية لبلاده.

وذكرت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن آل ثاني أصدر مرسوما برقم 61 يقضي بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بين حكومتي قطر والولايات المتحدة الموقعة في واشنطن يوم 30 يناير 2018.

وأصدر آل ثاني وثيقة تنص على انضمام قطر إلى بروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.

وتشمل مجموعة الوثائق الصادرة عن أمير قطر والخاصة بالأوضاع الداخلية أمرا ساميا بالعفو عن عدد من السجناء، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.

وبالإضافة إلى ذلك صادق آل ثاني على قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2018 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة الأشغال العامة، وتعيين اختصاصاتها.

كما صادق على قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2018 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات والاتصالات، وتعيين اختصاصاتها.

وأصدر آل ثاني أيضا مرسومين يؤكدان موافقته على قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 بإنشاء لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت، وكذلك قراره رقم 27 لسنة 2018 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والرياضة وتعيين اختصاصاتها.

المصدر: قنا