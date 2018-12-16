رغم اتفاقات السويد.. اشتباكات عنيفة في الحديدة اليمنية

أفادت وكالة "فرانس برس" بتجدد الاشتباكات والغارات الجوية للتحالف العربي في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن، رغم الاتفاق المبرم في السويد بشأن وقف إطلاق النار في المحافظة.

ونقلت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، عن مصدر في القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا قوله إن 29 مسلحا على الأقل قتلوا، بينهم 22 حوثيا، جراء الاشتباكات والغارات التي شهدتها المحافظة الليلة الماضية.

كما أكد المصدر أسر سبعة من الحوثيين جراء هجوم في مديرية الدريهمي جنوبي ميناء الحديدة.

من جانبه، وصف أحد سكان المحافظة، في اتصال هاتفي مع الوكالة، المواجهات التي شهدتها المنطقة منذ مساء أمس بأنها "عنيفة"، حيث استخدم الطرفان المتحاربان رشاشات ومدافع ومنظومات مضادة للطيران وسُمع دوي الطيران دون توقف خلال الليل وحتى الفجر.

وتابع المواطن أن حدة الاشتباكات تراجعت فجر اليوم لتصبح متقطعة.

من جانبها، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن أكثر من 50 قذيفة مدفعية وأكثر من سبع غارات استهدفت في الساعات الماضية من اليوم المديرية.

في غضون ذلك، أكدت مصادر في جماعة الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا والأمم المتحدة أن نظام وقف إطلاق النار في الحديدة سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، بموجب الاتفاق المبرم في أول جولة حوار بين طرفي النزاع اختتمت في السويد الأسبوع الجاري.

المصدر: أ ف ب