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رغم قرار كانبيرا بشأن القدس.. إسرائيل تشعر بـ"خيبة الأمل" إزاء أستراليا

أخبار العالم العربي

رغم قرار كانبيرا بشأن القدس.. إسرائيل تشعر بـ
Reuters Ammar Awad
مشهد القدس
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على الرغم من ترحيب إسرائيل رسميا بقرار كانبيرا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لها، أعرب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عن خيبة أمل تل أبيب إزاء أستراليا.

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وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه، في حديث إلى صحيفة "هآرتس" أمس السبت، إن تل أبيب "تشعر بخيبة الأمل من أن أستراليا اكتفت بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، ولم تنسحب من الاتفاق النووي مع إيران".

من جانبها، رحبت الخارجية الإيرانية في بيان أصدرته أمس بقرار رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، واصفة إياها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأعلن موريسون أمس أن بلاده لن تعترف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ما لم يتم حل النزاع على أساس حل الدولتين، مضيفا في الوقت نفسه أن كانبيرا لم تنقل سفارتها لدى الدولة العبرية من تل أبيب إلى القدس حتى ذلك الحين.

المصدر: هآرتس

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