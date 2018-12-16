عسكريون روس: نحو ألف لاجئ عادوا إلى سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن نحو ألف لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم من الأردن ولبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيان، اليوم الأحد، إن 998 لاجئا عادوا إلى سوريا خلال الفترة المذكورة، موضحا أن 267 منهم (بينهم 80 امرأة و137 طفلا) دخلوا الأراضي السورية عائدين من لبنان عبر معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين، فيما عاد 731 آخرون (بينهم 219 امرأة و373 طفلا) من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية والذي مقره قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، أن 230 شخصا عادوا إلى أماكن إقامتهم داخل البلاد.

المصدر: نوفوستي