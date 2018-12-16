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السيسي في فيينا لـ4 أيام

أخبار العالم العربي

السيسي في فيينا لـ4 أيام
AFP
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه اليوم الأحد إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية لمدة 4 أيام.

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وأضاف راضي أن الزيارة تندرج ضمن إطار المشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين إفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهما، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبية لدعوة كل من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن توجيه الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة في أعمال المنتدى تنطلق من التقدير لدور ومكانة مصر الإفريقية والإقليمية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الإفريقي خلال العام القادم 2019.

المصدر: RT

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