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تأخر إقلاع رحلات في مطار القاهرة

أخبار العالم العربي

تأخر إقلاع رحلات في مطار القاهرة
Reuters
مطار القاهرة
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ذكر موقع اليوم السابع أن مطار القاهرة شهد، السبت، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والأحوال الجوية في مطارات الوصول.

 وأوضحت مصادر أن رحلة الخطوط الكويتية للطيران المتجهة الى الكويت، ورحلة خطوط البحرين للطيران المتجهة إلى البحرين، لم تقلعا في المواعيد المقررة لهما بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة.

 وأشارت المصادر، بحسب "اليوم السابع"، إلى أن رحلة الخطوط الأسترالية المتجهة إلى مدينة فيينا، إضافة إلى رحلتي "آير كايرو" إلى مدينة الكويت، وأخرى إلى عمان، تأخرت عن موعد إقلاعها، وذلك بسبب ظروف التشغيل.

المصدر: اليوم السابع

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