مصدر يكشف لـRT مفاجأة مدوية بحادث إطلاق النار بالمنيا في مصر

كشف التحقيق في حادث إطلاق النار من قبل أمين الشرطة المكلف بحراسة كنيسة نهضة القديسين بالمنيا عن عدة مفاجآت.

إقرأ المزيد

وأماط التحقيق اللثام عن حيثيات الحادث، حيث توصل المحققون في القضية إلى أن أمين الشرطة الذي هرع إلى مكان الحادث بمجرد سماعه إطلاق النار، قبطي، وأنه سمع صوت الرصاص فظن أن هناك عملية إرهابية ومن ثم قام بدهس رجلين.

وأدى إطلاق النار إلى سقوط قتيلين هما المقاول عماد المقدس وابنه ديفيد.

وقد أثار فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية إطلاق النار، استياء المتابعين خاصة بعد قيام الشرطي بدهس الجثتين لكن التحقيقات كشفت النقاب بأنه قبطي ويدعى "أمير ج." وتم إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.

كما كشفت مصادر قضائية وأمنية مطلعة عن أن وفاة عماد المقدس أحد القتيلين، لم تكن مباشرة بل كانت بعد حوالي نصف ساعة، وأن مأمور القسم المسؤول عن الكنيسة هو من قام بنقله إلى المستشفى.

جدير بالذكر أن حالة من الاستنفار الأمني انتشرت في شوارع مدينة المنيا وجابت الدوريات أحياء المدن الرئيسية للمحافظة التي تضم تسع مراكز، تحسبا لأي طارئ.

المصدر: RT