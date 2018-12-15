أردوغان بعد استدعاء العراق السفير التركي: سنواصل عملياتنا دون توقف!

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأن تواصل تركيا عمليات مكافحة الإرهاب في العراق دون توقف.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية بولاية دنيزلي غربي البلاد: "سنواصل كفاحنا ضد التنظيمات الإرهابية في غابار وجودي (شمالي العراق) دون توقف، كما دمرت مقاتلاتنا أوكار الإرهابيين في سنجار وقره جاق".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده لن تتوانى عن حماية أمنها وستتدخل للقضاء على أي مخاطر تتربص بها أينما وجدت.

تصريحات أردوغان تأتي ردا على الانتقادات شديدة اللهجة التي وجهتها بغداد لأنقرة بسبب عملياتها العسكرية في شمال الأراضي العراقية.

وفي غضون ذلك استدعت الخارجية العراقية، أمس الجمعة، سفير أنقرة لدى بغداد، فاتح يلدز، لتسليمه مذكرة احتجاج على "الخروقات الجوية المتواصلة" من قبل تركيا للمجال الجوي العراقي.

وبغض النظر عن موقف الحكومة العراقية أعلن الجيش التركي، في وقت سابق من السبت، أن طيرانه شن غارات جديدة على مواقع لـ"حزب العمال الكردستاني" شمال العراق.

بدوره، شدد المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، على أن العمليات العسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق ستتواصل، مشيرا إلى أن "حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا، يستخدم الأراضي العراقية منذ أعوام طويلة قاعدة لشن عمليات ضد تركيا.

المصدر: الأناضول + وكالات