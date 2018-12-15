مصر.. السلطات تتحرك لمواجهة "الشحوط"

أعلنت الهيئة العامة للنقل النهري لمنطقة مصر العليا عن تطهير المجرى الملاحي لقرى المريس وبين الجبلين بالأقصر لمنع شحوط البواخر.

وقال المهندس محمد طه مدير عام الهيئة العامة للنقل النهري لمنطقة مصر العليا ورئيس لجنة أزمة السدة الشتوية لـRT إن هذا الإجراء يأتي لمنع شحوط البواخر السياحية في "نيل الأقصر"، وذلك بعد بدء السدة الشتوية.

و"السدة الشتوية" هي إجراء تنفذه وزارة الموارد المائية والري، منذ إنشاء السد العالي، ويتمثل بحبس المياه عن المجاري المائية خلال فترة معينة بهدف إجراء الصيانة الدورية لشبكات الري والصرف.

وأكد طه أنه تم وضع علامات إرشادية للبواخرتدل على المسار الذي تم تجهيزه للمرور عبره وقت السدة الشتوية لمنع الشحوط.

وتسبب منذ أيام شحوط أحد البواخر السياحية بوسط النيل أمام منطقة المريس في إعاقة الملاحة النهرية أمام باقي البواخر.

يذكر أن عدة بواخر سياحية كانت تقل عددا من السياح الأجانب كانت قد شحطت عن الشواطئ في الآونة الأخيرة بسبب السدة الشتوية.

المصدر: RT