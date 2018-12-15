الجامعة العربية تدين بشدة اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

دانت جامعة الدول العربية بشدة، السبت، قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل معتبرة أنه لا مسؤول.

ووصفت القرار بأنه يشكل انتهاكا خطيرا للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس ولقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ذات الصلة.

وجاءت هذه الإدانة في بيان للأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، الذي "أكد أن هذا القرار يمثل انحيازا سافرا لمواقف وسياسات الاحتلال الإسرائيلي وتشجيعا لممارساته وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وأبسط حقوقه".

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وأضاف أبو علي "هذا القرار الأسترالي اللامسؤول والمنحاز يمس حقوق ومشاعر ومقدسات العرب مسيحييهم ومسلميهم"، مشددا على أنه يشكل استهتارا بالقانون والشرعية الدولية وبإرادة المجتمع الدولي في محاولات محمومة تستهدف تدمير أي فرص لتحقيق السلام بحل الدولتين المعبر عن إرادة المجتمع الدولي.

وأكد السفير أبو علي أن القرار الأسترالي سيكون محل متابعة جدية من قبل الجامعة العربية وسيترك أثره على مجمل العلاقات العربية الأسترالية خاصة، منوّها بأن الموقف العربي معلن وصريح حيال هذا الأمر بالعديد من القرارات العربية التي سبق اتخاذها والتي حذرت من مغبة الإقدام على مثل هذا القرار سواء من أستراليا أو غيرها من الدول التي قد تفكر بالإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة بالغة الضرر لمسار السلام وللعلاقات مع الدول العربية.

وأعلنت أستراليا يوم السبت اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل لكنها أوضحت أنها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب قبل إبرام اتفاق سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في السادس من ديسمبر 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل في قطيعة مع الدبلوماسية الأمريكية المعتمدة منذ عقود، ما أثار غضب الفلسطينيين وتنديدا من المجموعة الدولية.

وفتحت السفارة الأمريكية الجديدة أبوابها في 14 مايو بالتزامن مع مواجهات عنيفة في قطاع غزة بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين على طول الحدود، وقتل 62 فلسطينيا في ذلك اليوم بنيران القوات الإسرائيلية.

المصدر: أ ف ب