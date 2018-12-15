المالكي: قرار أستراليا بشأن القدس لا يخلو من تأثير الكنيسة الإنجيلية "المتصهينة"

اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن انتماء رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، لللكنيسة الإنجيلية كان عاملا مؤثرا في قرار حكومته الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

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وفي بيان أصدره اليوم السبت، أشار المالكي إلى أن أستراليا "ومنذ تسلم الحزب الحاكم فيها للسلطة يقف منحازا بالكامل لموقف الاحتلال الإسرائيلي".

وبحسب الوزير فإن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون "أراد أن يجاري الولايات المتحدة ويرضي اللوبي الصهيوني في أستراليا"، إضافة إلى انتمائه "للكنيسة الإنجيلية المتصهينة، تماما كما هو نائب الرئيس الأمريكي الذي ضغط لصالح الاعتراف ونقل السفارة (من تل أبيب إلى القدس)، وتماما كما هو رئيس غواتيمالا، والحال كذلك مع الرئيس البرازيلي المنتخب".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اعتراف بلاده رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنه أشار إلى أن نقل السفارة الأسترالية إلى هناك لن يتم على الفور.

المصدر: معا