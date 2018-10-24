مراسلنا: بدء جلسة البرلمان للتصويت على الحكومة العراقية الجديدة

بدأ مجلس النواب العراقي مساء اليوم الأربعاء جلسته لمنح الثقة للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.

وأفاد مراسلنا بأن 220 نائبا يحضرون جلسة البرلمان.

وذكر أن أعضاء في كتلة "الجيل الجديد" أعلنوا اعتراضهم على تشكيلة عبد المهدي الوزارية، وأن رئيس الوزراء المكلف يجري مشاورات جانبية مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وحسب وثائق حصلت عليها قناة RT، رشح عبد المهدي فيصل الجربا لحقيبة وزارة الدفاع وفالح الفياض لوزارة الداخلية ومحمد الحكيم لوزارة الخارجية وثامر الغضبان لوزارة النفط وعلاء العلوان لوزارة الصحة.

يتبع...