مصر توقف بيع مخطوط تاريخي هام في لندن

نجحت وزارة الثقافة المصرية متمثلة في الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في وقف بيع مخطوط "قنصوة الغوري" التاريخي الهام الذي كان مقررا عرضه للبيع في لندن.

إقرأ المزيد

وأكد المتحدث باسم وزارة الثقافة المصرية محمد منير، أن صالة سوثبي للمزادات في لندن، كانت قد قررت بيع المخطوط، حيث وجهت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم بإعداد ملف مدعم بكافة الوثائق التي تثبت ملكية مصر لهذا المخطوط.

يذكر أن المخطوط عبارة عن ربعة قرآنية خاصة بقنصوة الغوري آخر حكام المماليك قبل الغزو العثماني لمصر، وهو مثبت في سجلات دار الكتب المصرية بتاريخ 1884، وكان آخر ظهور له في سجلات دار الكتب في نهاية القرن التاسع عشر وبالتحديد في عام 1892.

وأكدت دار الكتب التزامها بمواصلة جهودها في سبيل استعادة المخطوط بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها إدارة الآثار المستردة بالوزارة .

المصدر: RT