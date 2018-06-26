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حدث جديد سيسعد المصريين يوم 30 يونيو

الثقافة والفن

حدث جديد سيسعد المصريين يوم 30 يونيو
Globallookpress Fayed El-Geziry/ZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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أعلنت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، عن فتح أبواب المسارح والسيرك القومي والمتاحف مجانا للمصريين، لأول مرة احتفالا بثورة 30 يونيو.

Osama Boshra Photography
وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم

ودعت الوزيرة المصريين في بيان للوزارة، للاحتفال بثورتهم مع وزارة الثقافة في جميع المحافظات مجانا، حيث أنه من المقرر إطلاق 237 فاعلية فنية وثقافية لقصور الثقافة في 27 محافظة، من ضمنها فتح جميع المسارح والسيرك القومي والمتاحف والبيوت الثقافية ودار الأوبرا المصرية يومي الجمعة والسبت 29، 30 يونيو الجاري.

وأضافت عبد الدايم أن ثورة 30 يونيو التي صنعها الشعب وباتت عيدا لكل المصريين واحتفالا قوميا، تؤكد على وعي وثقافة الشعب المصري وتطلعه إلى مستقبل أفضل برسم خارطة طريق لمسيرة التنمية الشاملة.

المصدر: RT

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