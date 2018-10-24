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محمد بن سلمان يبحث مع أردوغان قضية خاشقجي

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان يبحث مع أردوغان قضية خاشقجي
وكالة الأنباء السعودية
رجب طيب أردوغان ومحمد بن سلمان - صورة أرشيفية
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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحثا فيه قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الأمير محمد ناقش مع أردوغان الخطوات الواجب اتخاذها بجهود مشتركة لتسليط الضوء على جميع تفاصيل قضية مقتل الصحفي داخل قنصلية الرياض في اسطنبول يوم الثاني من أكتوبر الجاري.

من جانبها، أشارت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية إلى أن المكالمة الهاتفية أجريت بناء على طلب من الطرف السعودي.

يتبع..

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