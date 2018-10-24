العثور على حارس صدام حسين ميتا بمنزله في تركيا

عثرت السلطات التركية، يوم الأربعاء، على الحارس السابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ميتا في منزله بولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، فقد عثر الأهالي على عدنان جيري شمائل (68 عاما) ميتا في منزله المقيم به بشانلي أورفا، وقاموا بإبلاغ الشرطة التي تولت بدورها التحقيق في الأمر.

وأوضحت وسائل الإعلام أن سبب الوفاة لا زال مجهولا، ومن المنتظر الكشف عنه بعد تشريح الجثة.

وانتقل عدنان إلى الإقامة في تركيا، وتحديدا في شانلي أورفا بعد إعدام الرئيس العراقي الراحل عام 2006.

المصدر: وكالات