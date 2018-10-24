الأمم المتحدة تحذر من خطر مجاعة وشيكة في اليمن

حذر مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، من أن نصف سكان اليمن، أي نحو 14 مليون شخص، قد يجدون أنفسهم قريبا على حافة المجاعة ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية.

وقال لوكوك أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء،: "يوجد الآن خطر واضح بحدوث مجاعة وشيكة واسعة النطاق تطبق على اليمن.. أكبر بكثير من أي شيء شاهده أي عامل في هذا المجال طوال حياته العملية".

ووصف حجم ما يواجه اليمن الذي تمزقه الحرب بأنه "صادم"، في ضوء أنه تم إعلان المجاعة مرتين فقط في العالم خلال السنوات الـ20 الماضية، في الصومال عام 2011 وفي مناطق بجنوب السودان في العام الماضي.

وأضاف أن الأمم المتحدة تنسق حاليا لإيصال المساعدات لنحو 8 ملايين شخص في اليمن، وأن الأزمة الإنسانية هناك تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية واستمرار القتال حول ميناء الحديدة الرئيسي. ويستورد اليمن عادة 90% من غذائه.

وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل جماعة "أنصار الله" (الحوثيون).

المصدر: رويترز