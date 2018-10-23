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محمد بن سلمان "مرتاح" لانعقاد مؤتمر الاستثمار بالسعودية

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان
twitter/ @alekhbariyatv
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال حضوره إحدى جلسات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، إلى جانب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
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أعرب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن ارتياحه لكيفية انعقاد مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي تستضيفه الرياض وسط مقاطعة واسعة بسبب مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

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ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال حضوره إحدى جلسات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، إلى جانب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بالفيديو.. محمد بن سلمان يحضر فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"

وقال ولي العهد السعودي، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء خلال زيارته إحدى فعاليات المؤتمر، إنه "راض" عن كيفية انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، تعليقا على الأجواء السائدة في المؤتمر: "عظيم، مزيد من الناس ومزيد من المال".

وحضر ولي العهد السعودي إحدى جلسات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، لكنه لم يشارك في مراسمه الافتتاحية كما لم يلق اليوم أي كلمة في إطار أعمال المنتدى، فيما ذكرت تقارير إعلامية أنه قرر إلغاء كلمته.

ويواجه ولي العهد السعودي على مدى الأيام الماضية اتهامات متزايدة عبر التقارير الإعلامية وتصريحات بعض الساسة بالتورط في عملية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية، على الرغم من أن أي جهة رسمية لم تحمل حتى الآن الأمير محمد المسؤولية عن الحادث.

ويجري مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" مشروع أطلقه محمد بن سلمان لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية في اقتصاد بلاده، في ظل مقاطعة هذه الفعالية على نطاق واسع من قبل رجال الأعمال والساسة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، وألغى مسؤولون دوليون ورؤساء شركات مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي، بينهم رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين.

المصدر: وكالات

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