بالفيديو.. محمد بن سلمان يحضر فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"

حضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، التي انطلقت اليوم الثلاثاء في الرياض.

ووصل ولي العهد السعودي إلى مقر إقامة هذه الفعالية حيث حضر أحد اجتماعاتها جالسا إلى جانب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وأكد بن سلمان في تصريح على هامش المؤتمر أنه مرتاح لانعقاده.

ومثل السعودية في مراسم افتتاح المؤتمر كل من وزير الطاقة، خالد الفالح، والمدير العام لصندوق الاستثمار، ياسر الرميان.

وذكرت الهيئة الإدارية للمؤتمر أن ولي العهد السعودي سيشارك في إحدى جلسات المنتدى غدا الأربعاء.

وشارك الأمير محمد في النسخة الأولى للمنتدى العام الماضي عارضا أبرز نقاط خطته الإصلاحية القائمة على الانفتاح والابتعاد عن التشدد الاجتماعي.

وينظم مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" من قبل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الذي يترأسه ولي العهد.

ويجري مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه عاصمة المملكة، في ظل مقاطعة هذه الفعالية على نطاق واسع من قبل رجال الأعمال والساسة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، وألغى مسؤولون دوليون ورؤساء شركات مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي، بينهم رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين.

المصدر: وكالات