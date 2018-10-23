روسيا تنتظر تحديد موعد تفتيش مطاري شرم الشيخ والغردقة في مصر

أعلن وزير النقل الروسي يفغيني ديتريخ أن موسكو تنتظر من القاهرة تأكيد موعد تفتيش مطاري شرم الشيخ والغردقة بغية استئناف الرحلات بين روسيا والمنتجعات المصرية.

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وأضاف الوزير الروسي في تصريحات للصحفيين، أن موسكو تنتظر من القاهرة الموافقة على موعد زيارة وفد من المتخصصين في الطيران الروسي للتفتيش الأمني ​​في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، وهو أمر ضروري لاستئناف الرحلات الجوية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في مؤتمر صحفي عقده ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في سوتشي اليوم أن رحلات الشارتر بين مدن روسيا ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية ستنطلق قريبا.

وتوقفت الرحلات السياحية بين مصر وروسيا صيف 2015 بقرار أمني روسي، بعد الحادث الإرهابي الذي أسفر عن تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء، كان على متنها 224 شخصا قتلوا جميعا.

المصدر: تاس