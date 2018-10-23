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تونس.. تفكيك خلية مسلحة ومصادرة أسلحة وذخيرة وسط البلاد

أخبار العالم العربي

تونس.. تفكيك خلية مسلحة ومصادرة أسلحة وذخيرة وسط البلاد
Reuters
عناصر من الشرطة التونسية
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أعلنت الداخلية التونسية يوم الاثنين أنها فككت خلية مسلحة في سيدي بوزيد (260 كلم جنوب تونس العاصمة) وألقت القبض على ثلاثة من عناصرها. 

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وأفادت الداخلية بأن دورية مشتركة بين الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بتونس وفوج الطلائع للحرس الوطني بالعوينة تمكنت يوم الجمعة من تفكيك خلية إسناد بولاية سيدي بوزيد (وسط).

وذكرت الداخيلة أن العناصر المعتقلة متورطة في نقل عنصر مسلح تم اعتقاله سابقا ويقبع حاليا بالسجن بالإضافة إلى تورطهم في إخفاء أسلحة ومخازن وكمية من الذخيرة.

ويأتي إعلان الداخلية بعد يوم من إعلان السلطات التونسية يوم الأحد تصفية عنصر مسلح متورط في عملية قتل عسكري عام 2016.

المصدر: وات

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