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تونس.. قوات الأمن تقضي على مسلح يرتدي حزاما ناسفا شمال غرب البلاد (صور)

أخبار العالم العربي

تونس.. قوات الأمن تقضي على مسلح يرتدي حزاما ناسفا شمال غرب البلاد (صور)
Reuters
عنصر من قوات الحرس الوطني التونسي - أرشيف -
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تمكنت وحدات الحرس الوطني في تونس، الأحد، من تصفية عنصر خطير يدعى "مراد الغزلاني".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في تونس العقيد حسام الدين الجبابلي في تصريح للإذاعة الوطنية، إن المسلح الذي تمت تصفيته في ولاية القصرين (شمال غرب تونس) شارك في اغتيال العسكري سعيد الغزلاني وقام بذبح الراعي خليفة السلطاني وتفجير أنبوب الغاز بحقل "الدولاب".

وأفاد حسام الدين الجبابلي، أن عملية القضاء على مراد الغزلاني جاءت ضمن عمل استباقي قامت به إدارة مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الإدارة العامة لوحدات التدخل.

وصرح بأن قوات الأمن نصبت كمينا منذ أسبوع بعد توفر معلومات مفادها قيام المسلح المذكور بالتزود من أحد محلات بيع المواد الغذائية بريف مدينة سبيبة من ولاية القصرين.

وأضاف أنه قد تمت محاصرته يوم الأحد حين اقترب من المحل المذكور، مشيرا إلى أن المسلح هدد بتفجير نفسه وكشف عن حزام ناسف يحمله، ليتم القضاء عليه برصاصة في الرأس.

وأكد الجبابلي في تصريح لقناة "نسمة" التونسية، أن المسلح المذكور من أخطر العناصر المسلحة، التحق بما يسمى "جند الخلافة" عام 2016 ومتخصص في المتفجرات والعبوات الناسفة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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