السيسي يشرف على بناء سد جديد في دولة إفريقية

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس التنزاني، جون ماجوفولي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير بسام راضي، أن رئيس تنزانيا أشاد بالاستثمارات المصرية في تنزانيا، في ضوء تصميم وتشييد سد "ستيجلر جورج" في حوض نهر "روفيغي" في تنزانيا بمشاركة شركة "المقاولون العرب" المصرية، وهو المشروع الذي تعتبره الحكومة التنزانية من أهم المشاريع القومية لتوليد الكهرباء.

ومن جانبه، أعرب الرئيس المصري عن اعتزاز القاهرة بما يربطها بتنزانيا من أواصر أخوة وصداقة وتعاون، مرحبا في هذا الصدد برسو عطاء سد "ستيجلر جورج" على الشركة المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس التنزاني وجه الدعوة للرئيس المصري لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء السد، معربا عن تطلعه في أن يضع الرئيس المصري مشروع إنشاء السد تحت إشرافه أسوة بالمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وهو ما رحب به الرئيس السيسي، مؤكدا أن بناء السد سيتم على نحو تفتخر به مصر وتنزانيا والقارة الأفريقية.

المصدر: RT