مصر تعلن عن بناء سد جديد في جنوب السودان

أعلن وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أن مصر ستستمر في تقديم خبراتها لدعم جنوب السودان من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مجال الموارد المائية إنشاء "سد واو".

وقال عبد العاطي، إن المشروعات التي تقوم بها مصر في دولة جنوب السودان تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لها، وتنفيذا لمذكرة التفاهم بين البلدين منذ أغسطس 2006، وكذلك التوقيع على بروتوكول التعاون الفني بين البلدين في مارس 2011 واتفاقية التعاون الفني والتنموي في نوفمبر 2014 بالقاهرة.

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وأوضح وزير الري، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة مياه بمدينة "واو" لتوفير الاحتياجات المائية للاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية والأهالي، وهي ضمن المنحة المصرية، علاوة على مشروعات إنشاء المراسي النهرية، حيث تم إنشاء المرسى النهري بمدينة "واو" في نوفمبر 2010.

ويعد سد "واو" ضمن منحة مشروعات مصرية تبلغ 26.6 مليون دولار لجنوب السودان، حيث يقع في مدينة "واو" عاصمة ولاية غرب بحر الغزال على نهر السيوي، أحد روافد بحر الغزال.

وتنفذ شركة المقاولون العرب المشروع بتكلفة تصل إلى ملياري دولار، وهو أول سد متعدد الأغراض في جنوب السودان حيث يوفر مياه نظيفة تكفي 500 ألف نسمة في نطاق مدينة "واو".

المصدر: الأهرام