الشرطة العراقية تنشر فيديو يوثق لحظة انتشال "داعشي" من تحت التراب حيا

نشرت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، يوم الاثنين، مقطع فيديو وثق لحظة اعتقال عنصر من تنظيم "داعش"، يدعى صباح حاتم سليمان، في قضاء الحويجة، كان يختبئ تحت التراب.

وقالت قيادة الشرطة الاتحادية، في بيان عبر موقعها الرسمي في "فيسبوك" إنه وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بتواجد أحد المطلوبين داخل قرية القهارة في قضاء الحويجة، شرعت قوة من فوج مغاوير، (الفرقة 6)، بتفتيش دقيق داخل القرية وتم إلقاء القبض على المسلح المدعو صباح حاتم سليمان، الذي كان يختبئ داخل نفق.

يذكر أن بغداد أعلنت تحرير كامل الأراضي العراقية من تنظيم "داعش"، في ديسمبر 2017، وواصلت القوات شن عمليات بين الحين والآخر لمداهمة فلول داعش في شمال البلاد.

المصدر: الشرطة الاتحادية العراقية