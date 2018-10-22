القضاء الإسرائيلي يقرر الإفراج عن محافظ القدس بشروط

قررت محكمة إسرائيلية اليوم الإفراج بشروط عن محافظ مدينة القدس عدنان غيث الذي اعتقل السبت.

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وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن المحكمة المركزية الإسرائيلية وافقت على تلبية الاستئناف المقدم من قبل محامي غيث، ضد القرار الصادر عن محكمة "الصلح" والقاضي بتمديد اعتقاله.

وقررت المحكمة الإفراج عن المسؤول الفلسطيني بشرط الحبس المنزلي وإبعاده عن منزله في بلدة سلوان إلى حي وادي الجوز لمدة سبعة أيام، ومنعه من الحديث مع ممثلي المخابرات الفلسطينية، فضلا عن كفالة مالية بقيمة 20 ألف شيكل.

وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية تجميد تنفيذ القرار للاستئناف عليه في المحكمة العليا، ووافقت المحكمة المركزية على تأجيله حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية غيث، السبت، في بلدة بيت حنينا شمالي القدس، دون توضيح الأسباب.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن غيث ومدير جهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية جهاد الفقيه اعتقلا بتهمة المساعدة في خطف أحد سكان القدس منذ أسبوعين، وهو يحمل الجنسية الأمريكية ولا يزال محتجزا لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

المصدر: معا