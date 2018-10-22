عريقات يطالب بالإفراج عن محافظ القدس ومدير الاستخبارات العامة

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محافظ مدينة القدس عدنان غيث ومدير جهاز الاستخبارات العامة العقيد جهاد الفقيه.

وأكد عريقات أن غيث والفقيه اختطفتهما استخبارات الاحتلال الإسرائيلي بشكل تعسفي في حي بيت حنينا بالقدس الشرقية واتخذتهما رهينتين وحولت ملفاتهما على إثرها إلى محكمة عوفر العسكرية.

وقال عريقات إن إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال، لا تمتلك أي حق في تعطيل الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الفلسطينية في المدينة.

ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى "ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ القدس الشرقية وتأمين الحماية الدولية العاجلة لها"، معتبراً أن "اختطاف غيث انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومثالا على عدوانها على الشعب الفلسطيني، وتذكيراً للمجتمع الدولي بإفلات إسرائيل من العقاب".

وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت غيث بسبب مخالفات قالت إنه ارتكبها في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به منظمة التحرير.

المصدر: وكالات