السعودية تدعو المقيمين لتسجيل "بصماتهم"

دعت المديرية العامة السعودية للجوازات جميع المقيمين الذين لم يسجلوا خصائصهم الحيوية "البصمة" إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم وبصمات مرافقيهم في النظام الآلي.

وأكدت المديرية اليوم الاثنين، على أنه سيتم إيقاف سجلات الوافدين المقيمين في المملكة الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية "البصمة" في النظام الآلي. ولن يتم تنفيذ أي إجراء لهم في سجلاتهم بالحاسب الآلي دون وجود بصماتهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت مديرية الجوازات أنه تم تجهيز مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، ودعمها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

ويمكن الإطلاع على مواقع تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" من خلال زيارة الموقع الرسمي للجوازات: www.gdp.gov.sa.

كما خصصت المديرية العامة للجوازات بريداً للتواصل الإلكتروني: 992@gdp.gov.sa للرد على جميع الاستفسارات واستقبال الآراء والمقترحات.

المصدر: واس