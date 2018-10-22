اعتقال مؤلف كتاب ينتقد السياسات الاقتصادية في مصر

اعتقلت السلطات المصرية الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد أيام من تقارير لوسائل إعلام محلية عن مصادرة مسودة كتاب من تأليفه بعنوان "هل مصر بلد فقير حقا".

ونقلت وكالة رويترز عن زوجة فاروق أن الكتاب تضمن انتقادا واضحا للسياسات الاقتصادية الحكومية واتهامات بمحاولة إقناع الشعب المصري بعجز الدولة عن توفير احتياجات كثيرة للمواطنين بحجة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد مصدر أمني لرويترز أن الشرطة ألقت القبض على عبد الخالق فاروق في أحد أحياء القاهرة بناء على أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بسبب هذا الكتاب.

ويقول أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الحملة ضد المعارضة ضرورية لإرساء الاستقرار في مصر بعد ثورة يناير، وما تلاها من اضطرابات، بما في ذلك هجمات إسلاميين متشددين في شبه جزيرة سيناء أدت إلى مقتل المئات من قوات الجيش والشرطة ومدنيين.

المصدر: "رويترز"