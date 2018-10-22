وفاة الصحفي الأردني سامي المعايطة ونشطاء يربطون موته بتصريحات تتعلق بدحلان

أعلنت وسائل إعلام أردنية وفاة الصحفي والناشط الأردني سامي المعايطة إثر حادث سير في مدينة الزرقاء غرب العاصمة عمان.

وتضاربت الأنباء حول حيثيات وفاة المعايطة حيث أكد نشطاء معارضون أن وفاته لم تكن طبيعية، قائلين إنه وجد مقتولا في سيارته، وذلك بعد ساعات على تصريحات صحفية للمعايطة هدد خلالها بنشر أسماء ومناصب ورواتب موظفين في المؤسسات الرسمية الأردنية تابعين للقيادي الفلسطيني المقيم في دولة الأمارات محمد دحلان.

وطالب المعايطة في عدة تصريحات صحفية سابقة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر إلى أعلى المستويات، فضلا عن توطيد علاقات الأردن بالكويت وسلطنة عمان، والوقوف على مسافة واحدة من جميع دول الخليج، والابتعاد عن المجاملات الدبلوماسية مع بعض الدول، حسب وصفه.

المصدر: وسائل إعلام أردنية