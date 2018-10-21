جمال خاشقجي في مقابلة أفرجت عنها "نيوزويك": سعود القحطاني وتركي آل الشيخ معروفان بقسوتهما

نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية مقابلة للصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول، تحدث فيها عن صديقه سعود القحطاني مستشار الديوان الملكي السعودي .

وأشار خاشقجي، في مقابلة "سرية" أجرتها معه مراسلة المجلة رولا جبريل، إلى أنه ليس لدى ولي العهد مستشارين سياسيين سوى القحطاني وتركي آل الشيخ.

وقال خاشقجي إن هذين المستشارين معروفان بقسوتهما ما يثير خوف الناس إزاءهما، موضحا أن من يتحداهما كأنه يزج بنفسه في السجن.

وذكر خاشقجي متحدثا عن القحطاني، أنه كان مسؤولا عن الإعلام في الديوان الملكي أثناء عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وتابع: "كان صديقا لي وعرفته جيدا، كان حلقة الاتصال بين الديوان الملكي والإعلام في ذاك الزمان، والآن أصبح الرجل الذي يسيطر على الدعاية والإعلام".

وأحدثت قضية خاشقجي الذي اختفى في الثاني من الشهر الجاري بعد دخوله قنصلية الرياض في اسطنبول صدى واسعا في العالم.

وبعد نحو أسبوعين من نفي الرياض مسؤوليتها عن اختفاء الصحفي، أقرت النيابة العامة السعودية، بعد تعرض المملكة لضغوط دولية قوية، بأن خاشقجي قتل جراء شجار واشتباك اندلع في القنصلية، مؤكدة توقيف 18 مواطنا سعوديا في إطار التحقيق بالقضية.

وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء خمسة مسؤولين عن مناصبهم على خلفية القضية، بمن فيهم القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري وثلاثة ألوية آخرين في الاستخبارات، وبتشكيل لجنة يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

المصدر: مجلة "نيوزويك" الأمريكية