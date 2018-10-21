السعودية تستعرض إجراءاتها بالتحقيق في مقتل خاشقجي "ومحاسبة المتورطين"

استعرضت الخارجية السعودية مجموعة الإجراءات التي اتخذتها سلطات المملكة "للوصول إلى الحقيقة" في قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، و"محاسبة المتورطين" في هذا الحادث.

وقالت الوزارة، في إنفوغرافيك نشرته ضمن تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الأحد، إن "المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء حقيقة قضية المواطن خاشقجي".

وأشارت الخارجية إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في إرسال سلطات البلاد يوم 6 أكتوبر "فريقا أمنيا إلى اسطنبول للتحقيق والتعاون مع الأجهزة التركية" في هذه القضية.

#شاشة_الخارجية |

هذا ما قامت به المملكة العربية السعودية🇸🇦

للوصول إلى الحقيقة.. ومحاسبة المتورطين pic.twitter.com/ftXfzygtUS — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨

وقامت السعودية، يوم 11 أكتوبر، بتشكيل فريق أمني مشترك مع تركيا "مع السماح للسلطات الأمنية التركية بتفتيش القنصلية السعودية ومنزل القنصل"، محمد العتيبي.

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ومن ثم أعطى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم 14 أكتوبر، أمرا رسميا للنائب العام في المملكة، سعود المعجب، "بإجراء التحقيقات"، وفي غضون ذلك أشارت الخارجية إلى أن "النيابة العامة حققت مع عدد من المشتبه فيهم بناء على معلومات قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك".

وأكدت الوزارة أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي والذين قابلوه في القنصلية أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي أفضى إلى وفاته".

وتابعت الخارجية السعودية أن النيابة العامة واصلت تحقيقاتها في قضية خاشقجي وأوقفت حتى الآن 18 شخصا من الجنسية السعودية على ذمة القضية.

ولفتت الوزارة أيضا إلى أن السعودية "تثمن تعاون حكومة تركيا المميز بقيادة الرئيس، رجب طيب أردوغان"، وكذلك "مواقف الدول الحكيمة التي آثرت التروي وانتظار نتائج التحقيقات".

المصدر: موقع الخارجية السعودية في "تويتر" + RT