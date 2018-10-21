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فلسطين: تأجيل هدم الخان الأحمر محاولة إسرائيلية للالتفاف على الانتقادات الدولية

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فلسطين: تأجيل هدم الخان الأحمر محاولة إسرائيلية للالتفاف على الانتقادات الدولية
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اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن قرار إسرائيل تأجيل هدم الخان الأحمر في القدس يعتبر محاولة من تل أبيب للالتفاف على الانتقادات الدولية، والاحتجاجات الشعبية المناهضة للقرار.

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احتجاجات في الخان الأحمر نتنياهو يؤجل هدم الخان الأحمر

ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان المجتمع الدولي وحكوماته إلى تجنب الوقوع في الفخ الإسرائيلي.

وأعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، النفير العام في الخان الأحمر، والاعتصام، والصمود في وجه المخطط الإسرائيلي. وأوضح عساف أن مواقف اليمين المتطرف في إسرائيل تضغط باتجاه إجلاء سكان القرية، تمهيداً لهدمها.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إخلاء الخان الأحمر في إطار التصريحات التي أدلى بها في مستهل لقائه مع وزير المالية الأمريكي ستيف مينوتشين: سيتم إخلاء الخان الأحمر. هذا هو قرار المحكمة وهذه هي سياستنا وسيتم تنفيذها. لا أنوي تأجيل ذلك حتى إشعار آخر، خلافا لما نشر، ولكن لفترة قصيرة فقط.
 وأضاف نتنياهو: سيحدد مجلس الوزراء المصغر الفترة الزمنية التي يمكن خلالها إخلاء المكان بموافقة السكان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بتجميد تل أبيب قرار هدم القرية إلى أجل غير مسمى.

المصدر: وكالات

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