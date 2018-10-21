مسؤول سعودي يكشف لرويترز عن دور عسيري والقحطاني بقضية مقتل خاشقجي

كشف مسؤول سعودي كبير لرويترز، عن دور المسؤولين المقالين، نائب رئيس المخابرات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لرويترز، اليوم الأحد، إن عسيري قام بتشكيل فريق مكون من 15 شخصا من قوات المخابرات والأمن للذهاب إلى إسطنبول، ومقابلة خاشقجي في القنصلية، ومحاولة إقناعه بالعودة إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف: "هناك أمر دائم بالتفاوض على عودة المعارضين بطريقة سلمية، هذا ما يمنحهم سلطة التصرف دون العودة إلى القيادة".

وأكد المسؤول أن عسيري هو من شكل الفريق الذي قضى خاشقجي نحبه على يديه في قنصلية بلاده بإسطنبول، وأن عسيري طلب من المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، أن ينضم شخص من قبله للفريق يكون على معرفة شخصية بخاشقجي، فأرسل الأخير (القحطاني) الضابط ماهر المطرب للعملية لأنه عمل فيما مضى مع خاشقجي في السفارة السعودية بلندن.

واختفى خاشقجي يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 بعد دخوله مبنى قنصلية بلاده في اسطنبول بهدف الحصول على معاملات تتعلق بزواجه من المواطنة التركية خديجة جنكيز.

وفي ساعة متأخرة من يوم الجمعة، قالت المملكة إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الجدل الذي تم بين الصحفي السعودي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في القنصلية أدى إلى حدوث "شجار" تلاه اشتباك بالأيدي معه، ما أدى إلى "وفاته".

المصدر: رويترز