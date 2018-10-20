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بريطانيا تدرس اتخاذ خطوات جديدة بعد إقرار السعودية بمقتل خاشقجي

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بريطانيا تدرس اتخاذ خطوات جديدة بعد إقرار السعودية بمقتل خاشقجي
Reuters Hannah McKay
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت يصل مقر رئيسة الوزراء تيريزا ماي
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أكدت الحكومة البريطانية أنها تدرس حاليا اتخاذ خطوات جديدة بعد إقرار الرياض بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الجاري.

وأعربت الخارجية البريطانية في بيان صدر عنها اليوم عن تعازيها لعائلة جمال خاشقجي، وقالت: "ندرس البيان السعودي ونبحث اتخاذ خطوات جديدة".

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ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني، جريمي هانت، وصفه مقتل خاشقجي بأنه "حادث مرعب ينبغي ملاحقة المسؤولين عنه".

وأقرت النيابة العامة السعودية مساء أمس لأول مرة، بعد تعرض الرياض لانتقادات وضغوط دولية واسعة، بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي جراء "شجار واشتباك" نشب داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، مؤكدة توقيف 18 مواطنا سعوديا ضمن إطار التحقيق في الحادث.

وفي هذا السياق أمر العاهل السعودي بإعفاء كل من المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما.

المصدر: رويترز

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