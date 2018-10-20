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الإمارات تقف إلى جانب الملك سلمان في قضية خاشقجي

أخبار العالم العربي

الإمارات تقف إلى جانب الملك سلمان في قضية خاشقجي
Reuters Steve Crisp
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أشادت دولة الإمارات بالتوجيهات والقرارات الصادرة عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووصفت الخارجية الإماراتية في بيان صدر عنها اليوم الحادث الذي وقع في القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري وأودى بحياة خاشقجي بأنه "مؤسف وأليم".

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وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أثنى على ما أولاه الملك سلمان من "اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع، وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة"

ونقل البيان عن الوزير قوله إن المملكة السعودية كانت ولا تزال "دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والإنصاف"، مشددا على أن الإجراءات والقرارات الملكية الصادرة في هذه القضية تؤكد مجددا "هذه القيم والمبادئ الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة".

وأقرت النيابة العامة السعودية مساء أمس لأول مرة، بعد تعرض الرياض لانتقادات وضغوط دولية واسعة، بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي جراء "شجار واشتباك" نشب داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، مؤكدة توقيف 18 مواطنا سعوديا ضمن إطار التحقيق في الحادث.

وفي هذا السياق أمر العاهل السعودي بإعفاء كل من المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما.

المصدر: وام

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