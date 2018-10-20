سي إن إن: محمد بن سلمان أطلع بومبيو على نتائج التحقيق في قضية خاشقجي قبيل إعلانها

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وأطلعه فيه على تفاصيل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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وأكد مصدر لـ"سي إن إن" أن بومبيو اطّلع في المكالمة مع الأمير محمد بن سلمان على نتائج التحقيق التي جاءت ضمن البيان الصادر في وقت لاحق من يوم أمس عن القيادة السعودية والذي أكدت الرياض فيه رسميا مقتل الصحفي جمال خاشقجي "جراء شجار واشتباك نشب داخل القنصلية السعودية بإسطنبول" في الثاني من أكتوبر الجاري.

وأشار المصدر إلى أن بومبيو أبلغ لاحقا بفحوى اتصاله مع ولي العهد السعودي كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون.

المصدر: سي إن إن