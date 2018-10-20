 
مباشر

سي إن إن: محمد بن سلمان أطلع بومبيو على نتائج التحقيق في قضية خاشقجي قبيل إعلانها

أخبار العالم العربي

سي إن إن: محمد بن سلمان أطلع بومبيو على نتائج التحقيق في قضية خاشقجي قبيل إعلانها
Reuters Leah Millis
مايك بومبيو يعقد اجتماعا مع الأمير محمد بن سلمان - صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ky84

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وأطلعه فيه على تفاصيل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

إقرأ المزيد
الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي السعودية تؤكد رسميا وفاة خاشقجي بشجار في قنصليتها باسطنبول وتعلن توقيف 18 شخصا في إطار التحقيق

وأكد مصدر لـ"سي إن إن" أن بومبيو اطّلع في المكالمة مع الأمير محمد بن سلمان على نتائج التحقيق التي جاءت ضمن البيان الصادر في وقت لاحق من يوم أمس عن القيادة السعودية والذي أكدت الرياض فيه رسميا مقتل الصحفي جمال خاشقجي "جراء شجار واشتباك نشب داخل القنصلية السعودية بإسطنبول" في الثاني من أكتوبر الجاري.

وأشار المصدر إلى أن بومبيو أبلغ لاحقا بفحوى اتصاله مع ولي العهد السعودي كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون.

المصدر: سي إن إن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صورة تُجرد ملكة جمال لبنان من لقبها.. فهل هي تطبيع مع إسرائيل؟