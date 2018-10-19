السعودية تعدل برنامج "مؤتمر الاستثمار"

قال متحدث باسم المؤتمر السعودي للاستثمار، يوم الجمعة، إن المؤتمر يمضي قدما نحو الانعقاد في وقت لاحق من هذا الشهر مع برنامج معدل يشمل رؤساء دول من العالم العربي وإفريقيا وآسيا.

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وانسحب لفيف من رؤساء الشركات الغربية من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي سيعقد في الرياض، في أعقاب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

لكن المتحدث قال إن الخطط تسير قدما في إطار برنامج معدل.

وأضاف قائلا "هذا يشمل رؤساء دول من العالم العربي وأفريقيا وآسيا وأيضا قادة أعمال ومستثمرين ومبتكرين من أرجاء العالم".

وبعد كلام المتحدث باسم المؤتمر عن تعديل البرنامج بسويعات، أعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي، أظهرت وفاته، وتم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات.

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وتواجه السعودية انتقادات واسعة دوليا على خلفية اختفاء خاشقجي، الذي انتقد كثيرا سياسات المملكة في مجالات عدة، بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر.

وعمل خاشقجي رئيسا لتحرير صحيفة "الوطن" السعودية، كما تولى منصب مستشار للأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق لدى واشنطن، لكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وأقام الصحفي السعودي في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، ومنذ ذلك الحين كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" تنتقد السياسات السعودية تجاه قطر وكندا والحرب في اليمن وتعامل السلطة مع الإعلام والنشطاء.

المصدر: رويترز