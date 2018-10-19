بومبيو: سندرس طيفا واسعا من الردود المحتملة على السعودية إذا ثبت ضلوعها في اختفاء خاشقجي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لديها طيف واسع من الردود المحتملة على السعودية في حال ثبوت تورطها في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وقال بومبيو، في مقابلة مع إذاعة "صوت أمريكا"، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول الخطوات التي قد تتخذها الولايات المتحدة إذا تأكد أن السعودية تقف وراء اختفاء خاشقجي، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه قتل: "إننا بلا شك سندرس طيفا واسعا من الردود المحتملة، لكنني أعتقد أن الشيء الأهم هو كشف حقيقة الأمر في هذا الوضع".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "إننا لا نصادق على تنفيذ عمليات القتل خارج إطار القضاء".

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وتواجه السعودية، أكبر وأهم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، انتقادات واسعة من الناشطين وبعض الساسة الأمريكيين على خلفية اختفاء خاشقجي، الذي انتقد كثيرا سياسات المملكة في مجالات عدة، بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر، على الرغم من أن إدارة سيد البيت الأبيض لم تعلن حتى الآن موقفها أو فرضيتها مما حصل للإعلامي السعودي، مكتفية بالإعراب عن قلقها وبدعوة الرياض للتحقيق النزيه في القضية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة بشأن مكان وجود خاشقجي، الذي لم يره أحد منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من المبنى، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء العمل المتعلق بحالته العائلية.

ولم تعلن تركيا، التي تجري تحقيقا في القضية، حتى الآن فرضيتها الرسمية حول مصير خاشقجي، إلا أن مصادر عديدة بينها أمنية ذكرت أن تقديراتها الأولية تدل على أن الصحفي السعودي قتل داخل قنصلية بلاده.

وعمل خاشقجي رئيسا لتحرير صحيفة "الوطن" السعودية، كما تولى منصب مستشار للأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق لدى واشنطن، لكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وأقام الصحفي السعودي في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، ومنذ ذلك الحين كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" تنتقد السياسات السعودية تجاه قطر وكندا والحرب في اليمن وتعامل السلطة مع الإعلام والنشطاء.

ولقد وجه عشرات الأعضاء في الكونغرس الأمريكي في وقت سابق دعوة لترامب إلى فرض عقوبات على السعودية بسبب قضية خاشقجي، فيما تعهد رئيس الولايات المتحدة نفسه بأن التداعيات "ستكون وخيمة جدا" حال التأكد بأن المملكة تقف وراء اختفاء الصحفي.

المصدر: وكالات