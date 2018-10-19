أردنيون يطالبون باستعادة الغمر والباقورة من إسرائيل

انطلقت مسيرة شعبية من أمام مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني بالعاصمة الأردنية عمان، إلى الدوار الرابع حيث رئاسة الوزراء، للمطالبة باستعادة أراضي الباقورة والغمر من إسرائيل.

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وطالبت المسيرة اليوم الجمعة، باستعادة أراضي الغمر والباقورة من إسرائيل.

ورفع المشاركون في المسيرة التي شارك فيها نواب وأحزاب وفعاليات سياسية وشعبية ونقابية، شعارات تطالب باستعادة المنطقتين الأردنيتين.

ورددوا شعارات للضغط على مجلس النواب والحكومة لعدم تجديد الاتفاقية، التي تستأجر بموجبها إسرائيل المنطقتين بناء على معاهدة السلام "وادي عربة" لمدة 25 عاما، سينتهي مفعولها خلال الأيام القليلة القادمة.

alghad

المصدر: الغد