ماذا تفعل القوات الجوية الملكية السعودية في الإمارات؟ (صور)

وصلت مجموعة من القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة "الظفرة" في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في تمرين "مركز الحرب الجوي الصاروخي 2018".

واستقبل المجموعة المشاركة في التمرين، الملحق العسكري في سفارة المملكة لدى الإمارات العميد الطيار الركن أحمد محمد الجهني، وقائد مجموعة القوات السعودية المقدم الطيار الركن حسين سعيد الشهراني ورؤساء أركان التمرين.

وأكد المقدم الطيار الشهراني أن هذه المشاركة ليست الأولى للقوات الجوية السعودية في مركز الحرب الجوي الصاروخي، حيث يُعد من التمارين المتقدمة على مستوى مثيلاتها في العالم.

وبين أن هناك دولا متقدمة مشاركة في التمرين، مبديا تفاؤله بالتمرين وما سيحمله من فائدة وخبرة ستمكن القوات الجوية الملكية السعودية من الوصول إلى المستوى المتقدم في هذا المجال.

المصدر: وكالات