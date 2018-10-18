مصر.. الإعدام لسائق تاكسي خطف فتاة سورية واغتصبها

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، يوم الخميس، بإعدام سائق تاكسي لاتهامه بخطف فتاة سورية واغتصابها داخل شقته بالمقطم.

وفي تفاصيل القضية، استوقفت الضحية سورية الجنسية سيارة تاكسي من منطقة الدقى لتوصيلها إلى مول شهير بمدينة نصر، وأثناء سير المتهم استغل جهلها بالطرق وتوجه بها إلى منطقة المقطم ثم أشهر سلاحا أبيض في وجهها وطلب منها الصعود إلى شقة صديقه الذي اتصل به لمشاركته في اغتصابها.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن سائق التاكسي وصديقه تناوبا على اغتصاب الفتاة لمدة يومين.

وفي غفلة منهما استغلت الضحية خروج السائق وانشغال صديقه لتتمكن من الهرب والتوجه إلى قسم شرطة المقطم، حيث حررت محضرا بالواقعة وهي في حالة إعياء شديدة، وأدلت بأوصاف المتهمين وقد تمكن رجال المباحث من القبض عليهما وإحالتهما للنيابة.

وأمرت النيابة بعرضها على الطب الشرعي الذي أثبت في تقريره تعرضها للاغتصاب بعنف، لتأمر النيابة بحبسهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصدر: موقع "اليوم السابع"