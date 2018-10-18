إعادة مواطن مصري إلى بلاده بعد 20 عاما

أعلن السفير المصري لدى لبنان نزيه النجاري ، أن السفارة قامت بمساعدة مواطن مصري في التواصل مع أسرته وإعادته إليها سالما بعد أكثر من 20 عاما من الغياب.

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وأضاف السفير أن المواطن كان في حالة صحية متدهورة، ويقيم لدى عائلة لبنانية ويحتاج للرعاية الصحية، حيث تم تكليف مسؤول من السفارة بزيارته للوقوف على حالته قبل أن تنجح اتصالات السفارة مع وزارة الصحة اللبنانية في نقله إلى أحد المستشفيات ليتلقى العناية اللازمة على نفقة الوزارة اللبنانية.

وأشار السفير إلى إنهاء إجراءات سفر المواطن مع السلطات اللبنانية، واصطحابه إلى المطار للاطمئنان على صعوده الطائرة عائدا إلى وطنه.

المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية