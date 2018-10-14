مصر تساند السعودية وتدعو للكشف عن حقيقة ما حدث لخاشقجي

صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بأن بلاده تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتؤكد أهمية الكشف عن حقيقة ما حدث في إطار تحقيق شفاف.

وأضاف أحمد حافظ أنه من الضروري التشديد على خطورة استباق التحقيقات وتوجيه الاتهامات جزافا.

وأفاد بأن مصر تحذر من محاولة استغلال هذه القضية سياسيا إزاء السعودية، بناء على اتهامات مُرسَلة، وتؤكد مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث.

وأعلنت كل من الإمارات والبحرين، واليمن، وفلسطين، والأردن، وسلطنة عمان، الدعم والوقوف التام مع المملكة العربية السعودية ضد الضغط الدولي على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وأعلن مسؤولون أتراك لوسائل إعلام محلية ووكالات أنباء أن خاشقجي قُتل داخل مبنى القنصلية، لكنّ الرياض وصفت على الفور هذه المزاعم بأنه "لا أساس لها" من الصحة.

وأوفدت الرياض إلى أنقرة فريق عمل وصل الجمعة ويفترض أن يجري محادثات مع مسؤولين أتراك، لكن أنقرة اتهمت الرياض السبت بعدم التعاون في التحقيق.

المصدر: RT